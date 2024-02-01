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    Состоялся анонс VR-шутера Metro Awakening

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    Одним из самых ожидаемых тайтлов на цифровой презентации State of Play называли шутер Metro Awakening от Vertigo Games, который в итоге был представлен, но без конкретной даты релиза.

    Metro Awakening
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    Metro Awakening

    Игра, которая выйдет в 2024-м, переносит пользователей на несколько лет вперед — в 2028 год, до событий Metro 2033, где доктор Сердар бродит по тоннелям московского метро в поисках своей жены.

    Обзор Metro Awakening

    В процессе разработки Vertigo Games стремилась сохранить традиционный игровой стиль, предлагая захватывающий опыт от первого лица, в котором главному герою предстоит проявить мастерство и фантазию, чтобы уцелеть в окружении монстров.

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    • Впервые в истории серии Metro появится на устройствах виртуальной реальности, включая PlayStation VR2, Meta Quest 2, Meta Quest 3 и SteamVR.

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