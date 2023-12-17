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    В Steam анонсировали новогоднюю распродажу

    Игры Игры для ПК Steam Valve
    Команда Valve анонсировала распродажу видеоигр в сервисе Steam, приуроченную к новогодним и рождественским праздникам.

    Новогодняя распродажа в Steam
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    Новогодняя распродажа в Steam

    В честь данного события был опубликован тематический трейлер, в котором можно увидеть ряд проектов, доступных по скидочным ценам.

    Распродажа в Steam

    Так, в видео промелькнули кадры следующих тайтлов: TheHunter: Call of the Wild, The Witcher 3: Wild Gon, Dwarf Fortress и Bomb Rush Cyberfunk. Однако одной из самых ярких в этом списке, безусловно, стала игра Baldur's Gate III.

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