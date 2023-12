В Steam анонсировали новогоднюю распродажу

Командаанонсировала распродажу видеоигр в сервисе, приуроченную к новогодним и рождественским праздникам.

В честь данного события был опубликован тематический трейлер, в котором можно увидеть ряд проектов, доступных по скидочным ценам.

Распродажа в Steam

Так, в видео промелькнули кадры следующих тайтлов: TheHunter: Call of the Wild, The Witcher 3: Wild Gon, Dwarf Fortress и Bomb Rush Cyberfunk. Однако одной из самых ярких в этом списке, безусловно, стала игра Baldur's Gate III.

Период праздничных скидок в Steam стартует уже на следующей неделе — 21 декабря — и продлится до 4 января.