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    Российский шутер Escape from Tarkov Arena получил новый трейлер

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    Российская студия Battlestate Games показала геймплей шутера Escape from Tarkov Arena, анонсировав таким образом тестовую кампанию.

    Escape from Tarkov Arena
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    Escape from Tarkov Arena

    Попробовать свои силы в новом FPS можно с 17 декабря. Команда разработчиков уверяет, что данная игра является комбинацией хардкорных механик, динамичного геймплея и сессионных матчей.

    Escape from Tarkov Arena

    В полной версии Escape from Tarkov Arena будут предусмотрены минимум три варианта игры — командный режим, мини-турнир и соревнование до последнего.

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