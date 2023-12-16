Российский шутер Escape from Tarkov Arena получил новый трейлер

Российская студияпоказала геймплей шутера, анонсировав таким образом тестовую кампанию.

Попробовать свои силы в новом FPS можно с 17 декабря. Команда разработчиков уверяет, что данная игра является комбинацией хардкорных механик, динамичного геймплея и сессионных матчей.

Escape from Tarkov Arena

В полной версии Escape from Tarkov Arena будут предусмотрены минимум три варианта игры — командный режим, мини-турнир и соревнование до последнего.

К каким игровым разделам студия откроет доступ в рамках беты — неизвестно. О дате полноценного выхода в данный момент также ничего не говорится.