Слухи: анонс GTA 6 может состояться уже на этой неделе

GTA Online Фото: rockstargames.com
Большой сенсацией делится Джейсон Шрейер — редактор Bloomberg, которого считают одним из самых авторитетных журналистов индустрии. По его информации, полученной от людей из Take-Two Interactive, Rockstar планирует анонсировать GTA 6 уже на этой неделе.
Джейсон Шрейер также сообщил, что скорый анонс станет лишь первым этапом более масштабного события — показа трейлера, запланированного на декабрь, когда Rockstar будет отмечать свое 25-летие.
В среду, 8 ноября, компания Take-Two выступит с финансовым отчетом за последние месяцы работы.