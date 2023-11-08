Слухи: анонс GTA 6 может состояться уже на этой неделе

Уже в ближайшие дни — на этой неделе — игровое сообщество взорвет самый ожидаемый анонс десятилетия.наконец-то может официально представить

Большой сенсацией делится Джейсон Шрейер — редактор Bloomberg, которого считают одним из самых авторитетных журналистов индустрии. По его информации, полученной от людей из Take-Two Interactive, Rockstar планирует анонсировать GTA 6 уже на этой неделе.

Джейсон Шрейер также сообщил, что скорый анонс станет лишь первым этапом более масштабного события — показа трейлера, запланированного на декабрь, когда Rockstar будет отмечать свое 25-летие.

В среду, 8 ноября, компания Take-Two выступит с финансовым отчетом за последние месяцы работы.