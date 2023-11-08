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    Слухи: анонс GTA 6 может состояться уже на этой неделе

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    Уже в ближайшие дни — на этой неделе — игровое сообщество взорвет самый ожидаемый анонс десятилетия. Rockstar Games наконец-то может официально представить Grand Theft Auto 6.

    GTA Online
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    GTA Online

    Большой сенсацией делится Джейсон Шрейер — редактор Bloomberg, которого считают одним из самых авторитетных журналистов индустрии. По его информации, полученной от людей из Take-Two Interactive, Rockstar планирует анонсировать GTA 6 уже на этой неделе.

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    • Джейсон Шрейер также сообщил, что скорый анонс станет лишь первым этапом более масштабного события — показа трейлера, запланированного на декабрь, когда Rockstar будет отмечать свое 25-летие.

    В среду, 8 ноября, компания Take-Two выступит с финансовым отчетом за последние месяцы работы.

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