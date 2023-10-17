Insomniac Games советует загрузить патч первого дня для Marvel's Spider-Man 2

Студияготовится к релизу одного из самых жарких эксклюзивов 2023 года —— и желает, чтобы все прошло максимально гладко.

Пользователям, приобретающим новый экшен на физических носителях, рекомендовано скачать стартовый патч перед погружением в супергеройский мир двух Пауков, хотя кампания полностью проходится без скачивания каких-либо файлов или подключения к сети.

В Insomniac говорят, что патч расширит игру дополнительными опциями доступности и в целом все улучшит. В цифровой версии он уже будет предустановлен.

Выход Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября на PlayStation 5.