Insomniac Games советует загрузить патч первого дня для Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 Фото: X — Marvel's Spider-Man 2
Пользователям, приобретающим новый экшен на физических носителях, рекомендовано скачать стартовый патч перед погружением в супергеройский мир двух Пауков, хотя кампания полностью проходится без скачивания каких-либо файлов или подключения к сети.
В Insomniac говорят, что патч расширит игру дополнительными опциями доступности и в целом все улучшит. В цифровой версии он уже будет предустановлен.
Выход Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября на PlayStation 5.