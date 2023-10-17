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    Insomniac Games советует загрузить патч первого дня для Marvel's Spider-Man 2

    Игры Sony Marvel’s Spider-Man 2 Игры для PlayStation 5
    Студия Insomniac Games готовится к релизу одного из самых жарких эксклюзивов 2023 года — Marvel's Spider-Man 2 — и желает, чтобы все прошло максимально гладко.

    Marvel's Spider-Man 2
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    Marvel's Spider-Man 2

    Пользователям, приобретающим новый экшен на физических носителях, рекомендовано скачать стартовый патч перед погружением в супергеройский мир двух Пауков, хотя кампания полностью проходится без скачивания каких-либо файлов или подключения к сети.

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    • В Insomniac говорят, что патч расширит игру дополнительными опциями доступности и в целом все улучшит. В цифровой версии он уже будет предустановлен.

    Выход Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября на PlayStation 5.

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