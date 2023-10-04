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    Создатели Call of Duty: Modern Warfare 3 показали трейлер с мультиплеером

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    Накануне ивента COD Next, запланированного на этот четверг, студия Sledgehammer Games показала мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 3, выпустив тематический трейлер.

    Call of Duty: Modern Warfare 3
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    Call of Duty: Modern Warfare 3

    В рамках предстоящего мероприятия разработчики проведут новую презентацию игры, а в пятницу запустят первый этап тестирования, принять участие в котором смогут исключительно пользователи PlayStation — сотрудничество Sony и Activision приносит свои плоды.

    Мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 3

    На 12-13 октября намечен ранний доступ шутера на ПК, Xbox, после чего, 14-16 октября, опробовать Call of Duty: Modern Warfare 3 смогут все желающие в рамках открытого теста.

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