Создатели Call of Duty: Modern Warfare 3 показали трейлер с мультиплеером

Накануне ивента COD Next, запланированного на этот четверг, студия Sledgehammer Games показала мультиплеер, выпустив тематический трейлер.

В рамках предстоящего мероприятия разработчики проведут новую презентацию игры, а в пятницу запустят первый этап тестирования, принять участие в котором смогут исключительно пользователи PlayStation — сотрудничество Sony и Activision приносит свои плоды.

Мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 3

На 12-13 октября намечен ранний доступ шутера на ПК, Xbox, после чего, 14-16 октября, опробовать Call of Duty: Modern Warfare 3 смогут все желающие в рамках открытого теста.