Состоялся анонс United 1944 — выживалки в период Второй мировой войны

Студияпредставила проект под названием. Это игра в жанре «выживание», сюжет которой перебрасывает нас во Вторую мировую войну.

В рамках игрового процесса геймеры попадают на карту разрушенного города, собирают ресурсы, необходимые для возведения защитных укреплений, минируют территории и баррикадируют дороги. После этих действий начинается игра в зависимости от выбранного режима.

В разделе «16-на-16» каждому участнику достается персональная роль с индивидуальными задачами, а главной целью является захват командного пункта противника. В категории Survivor — в одиночку или мультиплеере — можно исследовать локации, развивая собственные навыки, которые помогут выжить.

В United 1944 появятся иерархии команд, смена дня и ночи, а также возможность сыграть за медика, лечащего товарищей. Дата выхода шутера в данный момент отсутствует.