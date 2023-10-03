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    Состоялся анонс United 1944 — выживалки в период Второй мировой войны

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    Студия Novarama представила проект под названием United 1944. Это игра в жанре «выживание», сюжет которой перебрасывает нас во Вторую мировую войну.

    United 1944
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    United 1944

    В рамках игрового процесса геймеры попадают на карту разрушенного города, собирают ресурсы, необходимые для возведения защитных укреплений, минируют территории и баррикадируют дороги. После этих действий начинается игра в зависимости от выбранного режима.

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    • В разделе «16-на-16» каждому участнику достается персональная роль с индивидуальными задачами, а главной целью является захват командного пункта противника. В категории Survivor — в одиночку или мультиплеере — можно исследовать локации, развивая собственные навыки, которые помогут выжить.

    В United 1944 появятся иерархии команд, смена дня и ночи, а также возможность сыграть за медика, лечащего товарищей. Дата выхода шутера в данный момент отсутствует.

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