Дополнение Phantom Liberty массово возвращает пользователей Steam в онлайн Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Фото: cyberpunk.net
Согласно статистике аналитического сервиса SteamDB, с 21 сентября количество посещений Cyberpunk 2077 в Valve начало стремительно расти. К воскресенью оно достигло отметки в 169 тыс. игроков в онлайне одновременно.
Показатели онлайна Cyberpunk 2077 в Steam
SteamDB
При этом во вторник, 26 сентября, пиковый онлайн пользователей подобрался к отметке 246 тыс. Подобных цифр компания CD Projekt не видела с 2020 года, когда посещалка достигла показателя в 1 млн игроков.
По итогу минувшей недели RPG от CD Projekt оказалась первой в рейтинге самых продаваемых в Steam, а на странице дополнения геймеры оставляют «очень положительные» отзывы, коих к этому моменту набралось 89%.