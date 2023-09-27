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    Дополнение Phantom Liberty массово возвращает пользователей Steam в онлайн Cyberpunk 2077

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    Патч Phantom Liberty и бесплатное обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 возвращают экшену былую славу, которая была утрачена пару лет назад.

    Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
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    Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

    Согласно статистике аналитического сервиса SteamDB, с 21 сентября количество посещений Cyberpunk 2077 в Valve начало стремительно расти. К воскресенью оно достигло отметки в 169 тыс. игроков в онлайне одновременно.

    Показатели онлайна Cyberpunk 2077 в Steam
    SteamDB

    При этом во вторник, 26 сентября, пиковый онлайн пользователей подобрался к отметке 246 тыс. Подобных цифр компания CD Projekt не видела с 2020 года, когда посещалка достигла показателя в 1 млн игроков.

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    • По итогу минувшей недели RPG от CD Projekt оказалась первой в рейтинге самых продаваемых в Steam, а на странице дополнения геймеры оставляют «очень положительные» отзывы, коих к этому моменту набралось 89%.

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