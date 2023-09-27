Дополнение Phantom Liberty массово возвращает пользователей Steam в онлайн Cyberpunk 2077

Патчи бесплатноедлявозвращают экшену былую славу, которая была утрачена пару лет назад.

Согласно статистике аналитического сервиса SteamDB, с 21 сентября количество посещений Cyberpunk 2077 в Valve начало стремительно расти. К воскресенью оно достигло отметки в 169 тыс. игроков в онлайне одновременно.

Показатели онлайна Cyberpunk 2077 в Steam SteamDB

При этом во вторник, 26 сентября, пиковый онлайн пользователей подобрался к отметке 246 тыс. Подобных цифр компания CD Projekt не видела с 2020 года, когда посещалка достигла показателя в 1 млн игроков.

По итогу минувшей недели RPG от CD Projekt оказалась первой в рейтинге самых продаваемых в Steam, а на странице дополнения геймеры оставляют «очень положительные» отзывы, коих к этому моменту набралось 89%.