Codemasters показала кадры геймплея гоночного симулятора EA Sport WRC

EA Sport WRC Фото: ea.com
Новую гонку обещают сделать самой реалистичной за всю историю за счет улучшения механики симуляции и расширенной модели вождения Dirt Rally 2.0.
Геймплей EA Sport WRC
В 6-минутном видео Codemasters представили новую систему рулевого управления, гибридные авто и технологии, которые внедрялись на основе советов реальных гонщиков.
В EA Sport WRC обещают добавить 200 трасс, 80 автомобилей и 18 классов автомобилей. Релиз многопользовательской гонки запланирован на 3 ноября. Игра появится на ПК, PS5 и Xbox Series.