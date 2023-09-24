Codemasters показала кадры геймплея гоночного симулятора EA Sport WRC

Будущая гонкаобзавелась геймплейным трейлером. Игру разрабатывает студия, на счету которой немало других больших проектов данного жанра, включая Colin McRea, Dirt и Dirt Rally.

Новую гонку обещают сделать самой реалистичной за всю историю за счет улучшения механики симуляции и расширенной модели вождения Dirt Rally 2.0.

Геймплей EA Sport WRC

В 6-минутном видео Codemasters представили новую систему рулевого управления, гибридные авто и технологии, которые внедрялись на основе советов реальных гонщиков.

В EA Sport WRC обещают добавить 200 трасс, 80 автомобилей и 18 классов автомобилей. Релиз многопользовательской гонки запланирован на 3 ноября. Игра появится на ПК, PS5 и Xbox Series.