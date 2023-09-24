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    Codemasters показала кадры геймплея гоночного симулятора EA Sport WRC

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    Будущая гонка EA Sport WRC обзавелась геймплейным трейлером. Игру разрабатывает студия Codemasters, на счету которой немало других больших проектов данного жанра, включая Colin McRea, Dirt и Dirt Rally.

    EA Sport WRC
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    EA Sport WRC

    Новую гонку обещают сделать самой реалистичной за всю историю за счет улучшения механики симуляции и расширенной модели вождения Dirt Rally 2.0.

    Геймплей EA Sport WRC

    В 6-минутном видео Codemasters представили новую систему рулевого управления, гибридные авто и технологии, которые внедрялись на основе советов реальных гонщиков.

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  • 21/09/2023

    • В EA Sport WRC обещают добавить 200 трасс, 80 автомобилей и 18 классов автомобилей. Релиз многопользовательской гонки запланирован на 3 ноября. Игра появится на ПК, PS5 и Xbox Series.

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