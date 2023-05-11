Codemasters показала геймплейный трейлер гонки F1 23

В частности, гонка получит обновленную физику и управляемость транспортных средств. Значимые улучшения ждут пользователей консолей, включая взаимодействие игры с геймпадами благодаря технологии Precision Drive.
Геймплейный трейлер F1 23
В F1 23 юзеров ждет увеличение дистанции гонки на 35% и возвращение красных флажков.
Помимо игровых изменений, разработчики показали две новые трассы — Las Vegas Street Circuit в Неваде, США, и международную трассу Losail в Дохе, Катар.
Релиз новой части гонки намечен на 16 июня 2023.