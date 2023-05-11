ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Интер»Сердцем не стареть. Ветераны Джеко и Мхитарян наказали «Милан» за медленный старт
    Все новости спорта

    Codemasters показала геймплейный трейлер гонки F1 23

    Игры Electronic Arts F1 23 Игры для ПК
    Студия Codemasters презентовала геймплей новой части гоночного симулятора F1 23 от Electronic Arts. В видео разработчики подробно описали игровой процесс и рассказали о нововведениях.

    F1 23
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    F1 23

    В частности, гонка получит обновленную физику и управляемость транспортных средств. Значимые улучшения ждут пользователей консолей, включая взаимодействие игры с геймпадами благодаря технологии Precision Drive.

    Геймплейный трейлер F1 23

    В F1 23 юзеров ждет увеличение дистанции гонки на 35% и возвращение красных флажков.

    Помимо игровых изменений, разработчики показали две новые трассы — Las Vegas Street Circuit в Неваде, США, и международную трассу Losail в Дохе, Катар.

  • Долгожданный экшен-платформер, Индиана Джонс и еще 12 возможных анонсов в рамках летнего ивента Xbox Games Showcase
  • Пока только одна игра была подтверждена официально
  • 06/05/2023

    • Релиз новой части гонки намечен на 16 июня 2023.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Покончит ли «Ювентус» с триумфами «Севильи» в Лиге Европы?
  • «Ювентус» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Остановит ли Хаби Алонсо своего экс-тренера Моуринью?
  • «Рома» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Дорога в финал. Кто сделает первый шаг?
  • «Фиорентина» — «Базель». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.21
  • Экспресс дня 11 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фиорентина — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вест Хэм — АЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лацио — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кельн — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •