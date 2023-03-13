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    Любительский мод добавил в ​​Cyberpunk 2077 HD-текстуры

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    Известный в игровом комьюнити мододел Halk Hogan, создавший HD-текстуры для третьего «Ведьмака», проделал такую же работу над Cyberpunk 2077.

    ​​Cyberpunk 2077
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    ​​Cyberpunk 2077

    Любительский апгрейд повысил качество внутриигровых элементов Найт-Сити и Пустошей. Улучшенные HD-модели получили рельеф и асфальт. Сочнее отныне выглядят деревья и граффити, сохранившие фирменное оформление шутера.

    В своих соцсетях Halk Hogan сообщил, что его мод не повлияет на производительность при достаточном количестве видеопамяти, но выкатил при этом два его варианта: Ultra Quality (2K и 4K разрешение) и Balanced (HD-качество).

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    • Установить HD Reworked Project (название мода) можно, скачав файл с сервиса Nexus Mods. Разработчик пообещал поддержку проекта на постоянной основе.

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