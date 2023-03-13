Любительский мод добавил в ​​Cyberpunk 2077 HD-текстуры

Известный в игровом комьюнити мододел, создавший HD-текстуры для третьего «Ведьмака», проделал такую же работу над

Любительский апгрейд повысил качество внутриигровых элементов Найт-Сити и Пустошей. Улучшенные HD-модели получили рельеф и асфальт. Сочнее отныне выглядят деревья и граффити, сохранившие фирменное оформление шутера.

В своих соцсетях Halk Hogan сообщил, что его мод не повлияет на производительность при достаточном количестве видеопамяти, но выкатил при этом два его варианта: Ultra Quality (2K и 4K разрешение) и Balanced (HD-качество).

Установить HD Reworked Project (название мода) можно, скачав файл с сервиса Nexus Mods. Разработчик пообещал поддержку проекта на постоянной основе.