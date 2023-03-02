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    Студия Blizzard показала геймплейный трейлер Diablo IV

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    Студия Blizzard Entertainment презентовала 30-секундный тизер Diablo IV. Видеоролик посвящен будущему старту бета-тестирования.

    Diablo IV
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    Diablo IV

    Геймеры, оформившие предзаказ, смогут испытать игру в период с 17 по 20 марта. Более того, компания запланировала и открытый бета-тест, который должен пройти 24-27 марта. В нем примет участие любой желающий.

    Тизер Diablo IV

    В процессе тестирования юзерам продемонстрируют пролог и первый акт. Игроки узнают о героях и смогут откатать доступную кампанию в кооперативе. За участие в тестировании ребята из Blizzard подгонят игрокам декоративный предмет и два знания.

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