Студия Blizzard показала геймплейный трейлер Diablo IV

Студияпрезентовала 30-секундный тизер. Видеоролик посвящен будущему старту бета-тестирования.

Геймеры, оформившие предзаказ, смогут испытать игру в период с 17 по 20 марта. Более того, компания запланировала и открытый бета-тест, который должен пройти 24-27 марта. В нем примет участие любой желающий.

Тизер Diablo IV

В процессе тестирования юзерам продемонстрируют пролог и первый акт. Игроки узнают о героях и смогут откатать доступную кампанию в кооперативе. За участие в тестировании ребята из Blizzard подгонят игрокам декоративный предмет и два знания.

Diablo IV должна выйти 6 июня 2023 года. Игра появится на ПК, консолях от Sony и Microsoft текущей версии и пастгене.