KONAMI перенесла выход патча для eFootball 2022

Баг с лицом Роберта Левандовского в eFootball 2022 Фото: twitter.com
Однако апдейт, обещанный на 22 октября, переносится. При этом о конкретных сроках выхода патча пока ничего не известно, на данный ожидается его появление в начале ноября.
Update for our followers: pic.twitter.com/uCWiqitO52— eFootball (@play_eFootball) October 22, 2021
В своих соцсетях KONAMI извинилась перед фанатами и заявила, что для исправления всех проблемных моментов им нужно больше времени, а о дате выхода обновы они объявят позже.
Ну а в сети по-прежнему гуляют скрины и мемы с эпик фейлами eFootball 2022.