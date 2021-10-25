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    KONAMI перенесла выход патча для eFootball 2022

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    После неудачного релиза eFootball 2022 компания KONAMI пообещала прислушаться к геймерам и устранить все поломки в крупном патче обновления.

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    Однако апдейт, обещанный на 22 октября, переносится. При этом о конкретных сроках выхода патча пока ничего не известно, на данный ожидается его появление в начале ноября.

    В своих соцсетях KONAMI извинилась перед фанатами и заявила, что для исправления всех проблемных моментов им нужно больше времени, а о дате выхода обновы они объявят позже.

    Ну а в сети по-прежнему гуляют скрины и мемы с эпик фейлами eFootball 2022.

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