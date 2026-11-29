Матч «Эвертона» и «Ливерпуля» на стадионе «Хилл Дикинсон» в 12-м туре АПЛ завершился ничьей — 1:1.

Перед матчем

«Ливерпуль» подошёл к первому мерсисайдскому дерби при Андони Ираоле на 4-м месте в АПЛ с 21 очком. До «Брайтона» и «Манчестер Сити» — один балл, до лидирующего «Арсенала» — семь: победа поднимала «Ливерпуль» на второе место как минимум до матчей конкурентов. Команда выиграла четыре гостевых матча АПЛ подряд, а за неделю до дерби разгромила «Манчестер Юнайтед» (4:0) и затем забила три безответных мяча «Брюгге» в Лиге чемпионов.

«Эвертон» шёл 9-м с 16 очками и в случае победы подобрался бы к соседям на расстояние двух баллов. Перед разгромом от «Брентфорда» (0:4) команда Дэвида Мойеса выиграла три матча подряд во всех турнирах. Дома «Эвертон» взял десять очков из 15 возможных, а половину его голов в чемпионате забил Тьерно Барри — 6 из 12.

В апреле «Ливерпуль» впервые сыграл на «Хилл Дикинсон» и вырвал победу (2:1) благодаря голу Вирджила ван Дейка на 100-й минуте. Та победа стала для «Ливерпуля» третьей подряд в дерби, а четыре кряду клуб в последний раз выигрывал в 1991 году.

Ход матча

«Эвертон» довольно мощно навалился на ворота «Ливерпуля» в стартовые минуты, однако пропустил в первой же атаке на свои ворота. Уже на 5-й минуте гости открыли счёт: Вирц зацепился за подбор перед чужой штрафной после неудачного выноса О'Брайена и скинул мяч Доминику Собослаи, который в касание неотразимо пробил с линии штрафной в нижний угол ворот Пикфорда.

После быстрого гола «Ливерпуля» игра успокоилась — моменты практически не возникали, но свой момент на 25-й минуте со стандарта нашёл «Эвертон». Джереми Фримпонг максимально неудачно сыграл в своей штрафной после подачи с правого фланга и под давлением О'Брайена срезал мяч ногой в собственные ворота.

«Эвертон» — «Ливерпуль» globallookpress.com

Лучшие моменты до перерыва остались за гостями. На 35-й минуте Исак вывел Вирца на удар в контратаке — Пикфорд отбил мяч, а ещё через минуту Фримпонг подал справа уже на самого Исака, но швед с нескольких метров пробил мимо ближней штанги. В целом гости были активнее в первом тайме, завершили его с 64% владения мячом и чаще били по воротам, однако на перерыв команды так и ушли при счёте 1:1.

Сразу после перерыва команды обменялись моментами с угловых. Ван Дейк оторвался от Дьюсбери-Холла и пробил головой выше ворот, а у противоположной штрафной О’Брайен подхватил мяч у ближней штанги, но его удар отбил Алиссон.

«Эвертон» — «Ливерпуль» globallookpress.com

К середине тайма «Эвертон» всё чаще добирался до штрафной гостей. На 64-й минуте Барри скинул мяч под удар Дьюсбери-Холлу, и Жаке успел заблокировать его, ещё через восемь минут после подачи Гарнера с углового Алиссон отбил мяч прямо к Дьюсбери-Холлу — тот мощно зарядил с левой, но на пути мяча оказался свой же Барри.

На концовку Ираола выпустил Муньоса и Араухо, что отчасти сработало — в последние 15 минут «Ливерпуль» прижал хозяев к штрафной. На 79-й Пикфорд в прыжке снял подачу с углового, которая уже летела на Араухо к дальней штанге, чуть позже Исак после навеса Керкеза скинул мяч головой вдоль ворот, но защитники «Эвертона» успели его выбить. Счёт первого тайма так и остался гореть на табло до финального свистка — 1:1.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

«Эвертон» — «Ливерпуль» globallookpress.com

Итог

«Ливерпуль» быстро повёл и до перерыва мог забить второй, но не реализовал свои моменты. После паузы уже «Эвертон» был близок к тому, чтобы выйти вперёд, но в концовке едва не пропустил — хозяев выручил Пикфорд. В своём первом мерсисайдском дерби Андони Ираола прервал серию из трёх побед подряд во всех турнирах.

«Ливерпуль» набрал 22 очка и остался четвёртым. Столько же у «Брайтона» и «Манчестер Сити», которым ещё предстоит сыграть в этом туре, у лидирующего «Арсенала» — 28. «Эвертон» с 17 очками поднялся с девятого места на восьмое, обойдя «Челси».

Результат матча Эвертон Ливерпуль 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Доминик Собослаи 5' Эвертон: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Джеймс Гарнер, Хейден Хакни ( Харрисон Армстронг 73' ), Тайлер Диблинг ( Тирик Джордж 74' ), Кирман Дьюсбери-Холл ( Карлос Алькарас 89' ), Джек Грилиш ( Бреннан Джонсон 89' ), Тьерно Барри ( Мерлин Рёль 90' ), Jake O'Brien Ливерпуль: Алисон, Милош Керкез, Вирджил ван Дейк, Жереми Жаке, Жереми Фримпонг ( Виктор Муньос 74' ), Флориан Вирц ( Льюис Каумас 89' ), Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Александер Исак, Рио Нгумоха ( Treymaurice Nyoni 59' ), Брэдли Баркола ( Рональд Араухо 74' ) Жёлтые карточки: Джек Грилиш 70', Виталий Миколенко 78' — Treymaurice Nyoni 88'

Статистика матча 4 Удары в створ 3 5 Удары мимо 12 36 Владение мячом 64 5 Угловые удары 9 2 Офсайды 2 13 Фолы 8

Что дальше

2 декабря в АПЛ «Ливерпуль» примет «Сандерленд», а «Эвертон» сыграет на выезде с «Астон Виллой».