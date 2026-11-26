Английский «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу над лиссабонским «Спортингом» (2:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Перед матчем

Обе команды пока только нащупывают свою игру при новых тренерах. Для Паулу Фонсеки это будет третий матч во главе «Спортинга» — дебютировал он победой над «Морейренсе» (1:0), а затем, после международной паузы, в матче Кубка Португалии почти полностью сменил основу и разгромил «Униан да Серра» (4:0), сохранив свежесть основы перед встречами с «МЮ» и «Порту». В Примере «львы» идут третьими: 7 побед за 11 туров, 24 забитых мяча и лишь 1 поражение, а в ЛЧ у них 9 очков после 4 матчей. После травмы в строй вернулся Иоаннидис, чтобы составить компанию Луису Суаресу.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Для Маурисио Почеттино это второй матч у руля «МЮ», после кошмарного дебюта на «Энфилде», где его подопечные, оставшись в меньшинстве на 8-й минуте, были разгромлены «Ливерпулем» (0:4). Манкунианцы остались в зоне вылета, а число пропущенных во всех турнирах мячей выросло до 34. В Лиге чемпионов у «МЮ» 6 очков после 4-х туров и набраны они были на «Олд Траффорде». в матчах с «Сабахом» (4:0) и «Ромой» (3:2). Выездные матчи в Мадриде и Комо были проиграны с общим счетом 1:6. Кунья отбывает дисквалификацию, а Шешко и Рэшфорд по-прежнему в лазарете. Дополнительную интригу встрече придает возвращение Бруну Фернандеша на «Жозе Алваладе», откуда он перебрался в Манчестер.

Ход матча

«Спортинг» активно начал встречу, действуя в прессинге и встречая соперника внутри штрафной — под этим давлением Ламменс едва не подарил мяч Суаресу. «МЮ» старался огрызаться атаками, но выровнять ход встречи гостям удалось лишь к середине первого тайма. Все это время продолжалась борьба за инициативу, совершенно без голевых моментов у ворот.

Все изменилось на исходе получаса встречи — Мартинес в штрафной «Юнайтед» купился на финты Катаму, врезав тому в колено. Польский арбитр уверенно указал на «точку», но Луис Суарес плохо пробил с 11-метровой отметки, направив мяч практически по центру ворот — Ламменс потащил.

«Спортинг» — «МЮ» globallookpress.com

Шанс реабилитироваться представился игроку «Спортинга» уже спустя две минуты. Араухо рванул за мячом после заброса из глубины, ворвался в штрафную гостей, где столкнулся с вышедшим из ворот Ламменсом. Тут же второй пенальти был назначен в ворота «Юнайтед» и жёлтая карточка показана голкиперу. Суарес вновь взялся за удар с «точки», но на этот раз он низом пробил в угол ворот — Ламменс угадал направление, но до мяча не дотянулся.

Даже пропущенный мяч не подстегнул «МЮ» — гостям никак не удавалось вернуться к владению на чужой половине поля. Лишь на 42-й минуте перехват в центре поля позволил манкунианцам провести хорошую атаку. Три быстрые передачи позволили найти Диалло в штрафной, удар которого из-под защитника получился в метре от дальней штанги.

Оба тренера обошлись без замен в перерыве, а второй тайм начался с пенальти — на этот раз в ворота «Спортинга». На 48-й минуте Мартинес подключился в атаку гостей, левым краем забежал в штрафную, прикрыл мяч корпусом, а Куарежма заплёл ноги соперника. Бруну Фернандеш хладнокровно исполнил 11-метровый, закатив мяч под самую штангу.

«Спортинг» — «МЮ» globallookpress.com

Спустя две минуты португалец оформил дубль в ворота своего бывшего клуба. Фернандеш подготовил удар с левой из-за штрафной, мяч отскочил от кочки в газоне перед голкипером «Спортинга» Кайке Перейрой и залетел в сетку ворот между его рук

На 55-й минуте дубль едва не превратился в хет-трик — капитан «МЮ» опасно исполнил штрафной удар, крутив мяч в дальний угол ворот, но немного не попал. В середине второго тайма оба тренера начали проводить серии замен, перестраивая игру своих команд.

Это быстро принесло плоды. Сначала, на 80-й минуте «Спортинг» сравнял счет, хотя и не без помощи бельгийского голкипера «МЮ». Не справился Ламменс с подачей во вратарскую, не удержав мяч в руках, после чего Луис Суарес ударом через себя поразил цель.

«Спортинг» — «МЮ» globallookpress.com

А три минут спустя «МЮ», казалось, вновь повел. Бруну Фернандеш от угла поля совершил навес во вратарскую «Спортинга», Перейра попытался сыграть кулаками, но в плотной борьбе с Доргу смахнул мяч в свои ворота. Главный арбитр сначала указал на центр, но довольно быстро был приглашён к монитору, где разглядел фол против голкипера, так что гол не был засчитан.

Обе команды не были согласны на ничью в этом матче, устроив на последних минутах встречи обмен быстрыми атаками, небольшое преимущество в котором имели лиссабонцы.

На третьей добавленной минуте Юри Тилеманс погорячился в отборе — подкат пришёлся в ноги соперника. Бельгийцу была показана вторая жёлтая карточка, а счет матча до финального свистка так и не изменился.

«Спортинг» — «МЮ» globallookpress.com

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Португальцы владели инициативой в первом тайме и закономерно повели в счете. «МЮ» удалось форсировать игру после перерыва. но ненадолго. Хотя незасчитанный арбитром гол в конце встречи они будут вспоминать еще долго.

После этой игры «Спортинг» с 10 очками располагается на девятой строчке в сводной таблице Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» с семью очками находится на 19-м месте.

Результат матча Спортинг Лиссабон 2:2 Манчестер Юнайтед Манчестер 1:0 Луис Суарес 33' пен. 1:1 Бруну Фернандеш 48' пен. 1:2 Бруну Фернандеш 50' 2:2 Луис Суарес 80' Спортинг: Иван Фреснеда, Куарежма, Гонсалу Инасиу, Максимилиано Араухо, Исса Думбия ( Ибраим Ба 76' ), Silas Andersen, Серхи Альтмира, Джени Катамо ( Родриго Саласар 68' ), Луис Гильерме, Луис Суарес ( Фотис Иоаннидис 86' ), Kaique Pereira Azarias Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Лисандро Мартинес, Лени Йоро, Гарри Магуайр, Нуссайр Мазрауи ( Патрик Доргу 64' ), Бруну Фернандеш ( Андрей Сантос 90' ), Кобби Майну, Юри Тилеманс, Джошуа Зиркзее ( Диогу Далот 64' ), Брайан Мбемо ( Мэйсон Маунт 90' ), Амад Диалло ( Shea Lacey 77' ) Жёлтые карточки: Нестори Иранкунда 87' — Сенне Ламменс 31', Юри Тилеманс 40' Красная карточка: Юри Тилеманс 90+3' (Манчестер Юнайтед)

Статистика матча 4 Удары в створ 2 6 Удары мимо 4 51 Владение мячом 49 3 Угловые удары 2 1 Офсайды 6 18 Фолы 13

Что дальше?

«Спортинг» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов сыграет 8 декабря на выезде с «Ромой», а «Манчестер Юнайтед» в этот день примет дома «РБ Лейпциг».

В ближайшем матче «Спортинг» 29 ноября отправится на важнейший выезд в гости к «Порту» в рамках 12-го тура португальской Примейры. «МЮ» днем ранее примет дома «Брентфорд» в матче 12-го тура АПЛ.