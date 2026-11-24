Английский «Арсенал» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов на своем поле сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» со счётом 1:1. Хозяева вышли вперёд уже на 10-й минуте после точного удара Виктора Дьёкереша, а гости отыгрались в начале второго тайма после гола Макса Байера.

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

Перед матчем

После четырех туров «Арсенал» находится в лидирующей группе Лиги чемпионов с 10 очками. «Канониры» переиграли «Наполи» (1:0), «Лилль» (3:0), «Славию» (2:1) и сыграли вничью с «Баварией» (2:2). В последнему туре национального чемпионата команда в гостях не смогла переиграть «Ньюкасл».

Дортмундская «Боруссия» тоже неплохо смотрится в ЛЧ и сейчас имеет 9 очков после четырех туров. «Шмели» потерпели единственное поражение в гостях от «Будё-Глимт» (0:1), но выиграли у «Вильярреала» (3:2), «Сабаха» (2:1) и «Бетиса» (2:1). В двух последних турах Бундеслиги были обыграны «Эльферсберг» (2:1) и «Боруссия» М (1:0).

Ход игры

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

С первых минут «Арсенал» стал подтверждать статус фаворита матча: команда забрала себе мяч и создавала опасные моменты. Наиболее активным в начале игры был Нони Мадуэке. На 3‑й минуте он прострелил с правого фланга в штрафную, откуда Цолис пробил в касание — но в створ не попал! Через минуту Мадуэке продвинулся вдоль линии штрафной, стянул на себя сразу трёх соперников, но так и не нашёл возможности нанести удар по воротам. На 6‑й минуте вингер вырезал кросс в лицевую: Цолис головой сделал скидку во вратарскую «Боруссии», где первым на мяче оказался Антон.

Момент с первым голом globallookpress.com

«Арсенал» открыл счёт в матче на 10‑й минуте: Дьёкереш на скорости получил мяч и нанёс неотразимый и плотный удар из‑за штрафной — Кобель не сумел потащить! «Канониры», забив, и не думали сбавлять обороты. На 16‑й минуте Цолис исполнил обводящий удар от угла штрафной — Кобель в прыжке отразил мяч! Мадуэке долго подстраивался под отскок и не успел добить в открытый ближний угол ворот.

Гости огрызнулись почти сразу: Фабиу Силва поборолся за отскок внутри штрафной «Арсенала» и со второй попытки сумел пробить с полулёта, но направил мяч намного выше ворот. На 33‑й минуте «канониры» имели отличный шанс удвоить преимущество: Райс в позиционной атаке «Арсенала» здорово приложился с дальней дистанции, но мяч ушёл выше перекладины. В конце тайма хозяева создали ещё несколько моментов, но ни один из них не тянул на голевой.

Фабиу Силва в атаке globallookpress.com

На 52‑й минуте Рюэрсон от угла поля исполнил подачу на ближнюю штангу, где был намёк на игру рукой со стороны Дьёкереша! Но арбитр посчитал, что всё в пределах правил, и был непреклонен. Через три минуты «Боруссия» сравняла счёт в матче. Гаду разогнал атаку гостей по центру, сделал своевременный пас на вход в штрафную, Байер подхватил мяч, на противоходе обыграл Габриэла и низом пробил в угол ворот!

Через 4 минуты Инкапье подкараулил отскок мяча во вратарскую «Боруссии», с острого угла пробил головой, но Кобель успел закрыть пространство у ближней штанги! Счёт остался 1:1. На 65‑й минуте команды провели серию замен.

Через три минуты «Боруссия» могла выйти вперёд. Рюэрсон нанёс плотный удар в касание из пределов штрафной, Кепа потащил, а прицельное добивание Беллингема получилось из положения «офсайда»! На 75‑й минуте свой шанс выйти вперёд имел «Арсенал». Эдегор от правого угла штрафной вырезал подачу во вратарскую, откуда выскочивший из‑за спин защитников Дьёкереш пробил в падении головой! Чуть мимо створа!

На 81‑й минуте каким‑то чудом мяч не оказался в воротах «Боруссии»! Гирасси прервал прострел во вратарскую, но в итоге чуть не срезал мяч в свои ворота! Мяч дважды отскочил в штангу! «Арсенал» продолжил давить и чуть позже Эзе на левом фланге классно качнул защитника, сделал проникающий пас в штрафную «Боруссии», откуда выскочивший на мяч Райс пробил в ближнюю штангу! Но вырвать победу «канонирам» в итоге не удалось.

Фрагмент матча globallookpress.com

Итог

«Арсенал» был гораздо ближе к победе в этой игре, имел немало опасных моментов, но «Боруссия» грамотно оборонялась и отлично выбегала в контратаки. Доверие Артеты к Дьёкерешу себя оправдало: он появился в стартовом составе и забил уже в начале игры. Неплохой матч провели Райс и Уайт, что для них характерно в последнее время. Активен был и Мадуэке. «Канониры» немного расслабились в начале второго тайма и были наказаны голом. «Боруссия» показала характер и отличную выучку: «шмели» продолжали играть в свой футбол и были вознаграждены очком, хоть и не без доли везения. Во второй 45‑минутке им откровенно несколько раз повезло, когда «Арсенал» был очень близок ко второму голу.

Результат матча Арсенал Лондон 1:1 Боруссия Д Дортмунд 1:0 Виктор Дьёкереш 10' 1:1 Максимилиан Байер 55' Арсенал: Кепа Аррисабалага, Бен Уайт ( Юрриен Тимбер 65' ), Эзри Конса, Габриэль Магальяйнс, Пьеро Инкапье, Деклан Райс, Майлс Льюис-Скелли ( Эберечи Эзе 65' ), Мартин Эдегор, Чуквунонсо Мадуэке, Христос Дзолис ( Бруно Гимарайнс 65' ), Виктор Дьёкереш ( Микель Мерино 87' ) Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Kouakou Joane Gadou ( Филиппо Мане 89' ), Джой Веерман, Феликс Нмеча, Фабиу Силва ( Константинос Карецас 64' ), Максимилиан Байер ( Серу Гирасси 64' ), Джоб Беллингем ( Марсель Забитцер 73' )

Статистика матча 4 Удары в створ 4 15 Удары мимо 6 63 Владение мячом 37 8 Угловые удары 5 1 Офсайды 4 7 Фолы 13

Что дальше?

Дальше «Арсенал» примет «Ман Сити» 29 ноября в рамках АПЛ, 2 декабря будет играть на выезде с «Брентфордом», а через 4 дня — с «Тоттенхэмом». В ЛЧ дружина Микеля Артета сыграет теперь 9 декабря дома с мадридским «Реалом».

«Боруссия» 29 ноября на своём поле сыграет с леверкузенским «Байером», а 2 декабря в Кубке Германии — с «Айнтрахтом». В Лиге чемпионов «шмели» 9 декабря примут миланский «Интер».