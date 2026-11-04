Ламин Ямаль установил рекорд Лиги чемпионов по количеству голов до 20-летнего возраста. В домашнем матче 4-го тура общего этапа с «Астон Виллой», завершившемся победой «Барселоны» со счётом 3:0, испанец забил свой 14-й мяч в турнире.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Прежнее достижение принадлежало Килиану Мбаппе, который до 20-летия отличился в ЛЧ 13 раз.

Ямаль обошёл Мбаппе — и это ещё не всё

Рекордный гол Ямаль забил уже на седьмой минуте. Нападающий воспользовался ошибкой соперника при розыгрыше мяча у своих ворот, перехватил передачу, обыграл Пау Торреса и пробил в дальний угол.

По данным Opta, для достижения отметки в 14 голов Ямалю потребовалось 37 матчей. За это время он также отдал 14 результативных передач. Теперь испанец возглавляет список бомбардиров Лиги чемпионов среди игроков младше 20 лет: за ним располагаются Мбаппе с 13 мячами и Холанн с 10 — правда, Килиан до своего 20-летия провёл в ЛЧ всего 23 игры.

Ямалю исполнится 20 лет только 13 июля 2027 года, поэтому он вполне может улучшить своё достижение в нынешнем розыгрыше.

Ямаль в матче с «Астон Виллой» globallookpress.com

«Барселона» выиграла всухую

Во втором тайме преимущество каталонцев закрепил Рафинья: бразилец отличился на 52-й и 64-й минутах. «Барселона» победила «Астон Виллу» 3:0, реабилитировавшись за поражение от «ПСЖ» в прошлом туре (2:4) — тогда Ямаль также забил, но избежать поражения это не помогло.

С 9 очками после 4 туров команда Флика идёт на втором месте в таблице общего этапа.

Что будет дальше?

8 ноября «Барселона» сыграет в гостях с «Атлетико» в чемпионате Испании. А следующий матч в Лиге чемпионов каталонцы проведут 25 ноября дома против «Сабаха».