Известный комментатор английского футбола Александр Елагин поделился с LiveSport.Ru эмоциями от матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Рома» (3:2) и «Барселона» — «Астон Вилла» (3:0).

— «МЮ», как обычно, зависим исключительно от собственного характера. Эти ребята уже очень долго играют вместе, то есть в сыгранности проблемы быть не может. Но им нужен «пастух» типа Фергюсона, а из нынешних Конте, Клоппа, Гвардиолы, кто сможет собрать эту команду, а не просто двигать фишки.

Сульшер или Каррик, будь они семи пядей во лбу, здесь не помогут. Необходим человек, способный передать энергию — для «Юнайтед» это традиция! Сегодняшний матч мне один в один напомнил встречу двухлетней давности с «Лионом», когда тоже «летели» со страшной силой и вырвали в овертайме 5:4. Все дело в психологии.

Как они сыграли сегодня, частенько демонстрировали при Фергюсоне с пресловутыми «Ферги-таймами», давлением на арбитров и всем остальным. В одно место фитиль вставляется, поджигается, и тогда начинают играть. И талантливо все делают — передачи отточенные, голы шикарные! Словно в кино, пенальти не забивается, но судьба дает Бруно второй шанс. Хотя его трясло оба раза, когда он подходил к мячу, а глаза бешеные. И тут же Мбемо бьет по двум штангам. Ну, это просто что-то невероятное! Потом, конечно, повезло, что Балерди два раза махнул мимо мяча.

Каррика нужно менять на человека, который бы всю эту банду завел всерьез и надолго. Хорошо, сейчас выплеснули эмоции, а на «Астон Виллу» в воскресенье их уже не хватит.

Бирмингемцы абсолютно несправедливо с таким счетом «улетели» «Барсе». Эмери великолепно построил игру на «Камп Ноу», хотя команда уже без Тилеманса, Роджерса, Уоткинса… Но два первых мяча привезли себе сами. А при 1:0 у «Виллы» два момента, один Манзамби сколько подходов имел! Эту «Барсу» можно обыгрывать, Флик вообще не для них.