Легенда петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что увольнение главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова давно назрело.

Михаил Галактионов
Михаил Галактионов globallookpress.com

«Отставка Галактионова нужна была ещё два‑три месяца назад, когда стало понятно, что руководство и Михаил Михайлович по‑разному видят ситуацию. Это всё равно случится — вопрос только когда», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

После 13 туров «железнодорожники» идут в зоне стыковых матчей, имея в активе 11 очков. В последней игре команда потерпела разгромное поражение от «Спартака» со счётом 0:4.