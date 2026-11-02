Легенда петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что увольнение главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова давно назрело.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Отставка Галактионова нужна была ещё два‑три месяца назад, когда стало понятно, что руководство и Михаил Михайлович по‑разному видят ситуацию. Это всё равно случится — вопрос только когда», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

После 13 туров «железнодорожники» идут в зоне стыковых матчей, имея в активе 11 очков. В последней игре команда потерпела разгромное поражение от «Спартака» со счётом 0:4.