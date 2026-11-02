Российский тренер Магомед Адиев в интервью LiveSport.Ru высказался о «Спартаке» после крупной победы над «Локомотивом» в рамках 13-го тура РПЛ.

«Хорошее состояние "Спартака" наложилось на все проблемы "Локомотива" — отсюда такой результат. Позиционно атаковал, быстро накрывал. Счет закономерен — один из лучших матчей красно-белых.

Было очень приятно наблюдать и за командой в целом, и за связками, и за отдельно взятыми игроками. Понятно, восстановление дуэта Литвинов — Умяров в опорной зоне полностью себя оправдало. Развязала руки Барко и Жедсону, которые появлялись в разных зонах. Зобнин провел великолепный матч, заходя правого с края в середину. Атакующие действия Угальде стоит отметить.

Выбирай я лучшего игрока матча, мне было бы тяжело. Вся команды сыграла на высоком уровне. Поэтому MVP матча назвал бы Карседо. Все его решения были в точку. С тактической точки зрения очень зрелая игра.

Надеюсь, травма не станет психологическим ударом для Дмитриева после первого появления в старте. Заслужил место, каждый раз здорово выходя на замену. Здесь тоже прилично начал, благо Барко открывал ему всю линию, позволяя держать ширину атаки. Влетал, обострял — после травмы продолжит в том же духе, уверен. Обидно, конечно, когда долго ждешь своего шанса, и тут же "ломаешься". Ничего, переживет.

Нет худа без добра, как известно. Смеялись, что на деньги от продажи Парады сегодня живет весь "Алавес". А он вышел практически без разминки и такой "голешник" заложил, аж все за головы схватились. Объективности ради, испанец пока не дотягивает по уровню готовности до других игроков "основы". Наверное, еще нужно время на адаптацию.

Определенные перепады в игре "Спартака" по-прежнему есть. Сейчас будет очень интересно понаблюдать, сможет ли он после такой большой игры сохранить этот уровень», — сказал специалист в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Михаилу Пукшанскому.