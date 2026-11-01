Завершились ещё две игры 16‑го тура Первой лиги чемпионата России.
«КАМАЗ» и московское «Торпедо» сыграли вничью со счётом 1:1.
Счёт был открыт на 68‑й минуте после точного удара нападающего автозаводцев Джонатана Окоронкво.
Хозяева смогли уйти от поражения на 90+4‑й минуте благодаря голу хавбека Виталия Семёнова.
«Торпедо» с 29 очками занимает четвёртую строчку, а «КАМАЗ» (14 очков) — 14‑ю.
Волгоградский «Ротор» и «Уфа» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Результат матча
РоторВолгоград0:0УфаУфа