Завершились ещё две игры 16‑го тура Первой лиги чемпионата России.

Александр Сторожук — тренер «Торпедо»
Александр Сторожук — тренер «Торпедо» globallookpress.com

«КАМАЗ» и московское «Торпедо» сыграли вничью со счётом 1:1.

Счёт был открыт на 68‑й минуте после точного удара нападающего автозаводцев Джонатана Окоронкво.

Хозяева смогли уйти от поражения на 90+4‑й минуте благодаря голу хавбека Виталия Семёнова.

«Торпедо» с 29 очками занимает четвёртую строчку, а «КАМАЗ» (14 очков) — 14‑ю.

Волгоградский «Ротор» и «Уфа» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Результат матча

РоторВолгоградРотор0:0УфаУфаУфа