Волгоградский «Ротор» и «Уфа» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

«Торпедо» с 29 очками занимает четвёртую строчку, а «КАМАЗ» (14 очков) — 14‑ю.

Хозяева смогли уйти от поражения на 90+4‑й минуте благодаря голу хавбека Виталия Семёнова.

Счёт был открыт на 68‑й минуте после точного удара нападающего автозаводцев Джонатана Окоронкво.

«КАМАЗ» и московское «Торпедо» сыграли вничью со счётом 1:1.

Завершились ещё две игры 16‑го тура Первой лиги чемпионата России.

2.04

Прогнозы•Завтра 18:00 «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставка «Зенит» оперативно вскроет самарские тылы

Футбол• Сегодня 20:02 «Локомотив» — «Спартак»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол• Сегодня 17:17 «Динамо» Мх — «Ростов»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол• Сегодня 15:14 «Оренбург» — ЦСКА: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол• Вчера 21:54 «Родина» — «Краснодар»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Главные темы сейчас

Футбол• Вчера 19:37 Уругвайский дух: Почему «Ливерпуль» полюбил Араухо

Футбол• Вчера 09:17 Отдых и барбекю: Как «Барса» оправлялась от фиаско с ПСЖ и «Реалом»

Футбол• Вчера 12:49 Крах золотого стандарта: выживет ли империя City Football Group после сокрушительного вердикта по «Манчестер Сити»

Футбол• Вчера 11:33 Восьмой круг ада: Конте и еще четыре тренера для «Манчестер Юнайтед»

Футбол• Вчера 08:36 От недоумения до очарования: Гаттузо подобрал правильные ключи к «Лацио»

Выбор читателей

Футбол• 27/10/2026 13:20 Кастинг по-лионельски: Миранчук и еще девять «наследников Месси»

Хоккей• 26/10/2026 09:40 Неделя КХЛ: Рекорд Белозерова в «Нефтехимике», тысячный матч Панина, конец серии ЦСКА

Футбол• 28/10/2026 21:32 Зима близко: почему в России только один футбольный стадион с раздвижной крышей?

Футбол• 25/10/2026 19:28 ЦСКА смял «Спартак» на старте и не подпустил к камбэку: Глебов, Мусаев и Бориско решили дерби

Футбол• 27/10/2026 08:01 От тоски до триумфа: Как Кейн шёл к «Золотому мячу»

Самое интересное

Футбол• 25/06/2026 20:05 Секрет популярности «Vamos»: как одно испанское слово покорило мировой футбол

Футбол• 25/06/2026 14:49 Эстафета величия: кто владел главным чемпионским поясом мирового футбола с 1980 года по наши дни

Футбол• 25/06/2026 03:17 Расцвет Ундава: От проблем в «Брайтоне» до наследника Мюллера

Футбол• 23/06/2026 15:44 «Золотое поколение», пустые обещания: Турция и еще четыре сборные, которых мы не ждем на ЧМ-2030