Футбольный клуб «Ленинградец» одержал разгромную победу над красноярским «Енисеем» в матче 16-го тура Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Игроки команды из Ленинградской области открыли счет в первом тайме. На 23-й минуте отличился полузащитник Дмитрий Яковлев. Во втором тайме хавбек оформил дубль, забив второй мяч на 51-й минуте. Окончательный результат игры на 55-й минуте установил защитник Кирилл Морозов.

Статистика матча 4 Удары в створ 4 6 Удары мимо 9 50% Владение мячом 50% 5 Угловые удары 5

После этой победы «Ленинградец» набрал 17 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» потерпел третье поражение подряд. Красноярский клуб имеет в активе 14 баллов и располагается на 14-й строчке.