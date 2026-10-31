Мюнхенская «Бавария» сохраняет постоянный контакт с капитаном «Арсенала» Мартином Эдегором в течение последних лет. Норвежский полузащитник не исключает вариант с продолжением карьеры в немецком клубе. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Мартин Эдегор globallookpress.com

Лондонский клуб работает над новым соглашением с 27-летним хавбеком. Действующий контракт норвежца рассчитан до лета 2028 года. Если стороны не смогут договориться о продлении, «Арсенал» может рассмотреть трансфер игрока летом 2027 года. К футболисту также проявляют интерес другие ведущие клубы Европы.

Эдегор выступает за «канониров» с лета 2021 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.