«Бетис» на своем поле оказался сильнее «Малаги» в матче 11-го тура Ла Лиги — 2:1.

Пабло Форналс globallookpress.com

Марк Бартра вывел хозяев вперед на 38-й минуте. Пабло Форналс на 45+2-й минуте удвоил преимущество «Бетиса». На 68-й минуте Адриан Ниньо сократил отставание, но на большее гостей не хватило.

Результат матча Бетис Севилья 2:1 Малага Малага 1:0 Марк Бартра 38' 2:0 Пабло Форнальс 45+2' 2:1 Adrian Nino 68' Бетис: Альваро Вальес, Эктор Бельерин ( Анхель Ортис 84' ), Марк Бартра, Натан, Фран Гарсия, Родриго Рикельме ( Даниель Себальос 62' ), Пабло Форнальс ( Нельсон Деосса 84' ), Марк Рока, Иско ( Антони 62' ), Абде Эззальзули, Трой Пэрротт ( Айтор Руйбаль 75' ) Малага: Альфонсо Эрреро, Адам Азну, Фернандо Калеро, Эйнар Галилея, Карлос Пуга, Дани Лоренсо, Карлос Дотор ( Йенс-Люс Каюсте 80' ), Давид Ларрубия, Adrian Nino ( Энеко Хаурехи 86' ), Ramon Enriquez ( Rafa Rodriguez 61' ), Garrido Жёлтые карточки: Нельсон Деосса 90+2' — Давид Ларрубия 20'

Статистика матча 6 Удары в створ 4 12 Удары мимо 4 59 Владение мячом 41 10 Угловые удары 3 3 Офсайды 3 9 Фолы 15

«Бетис» набрал 23 очка и закрепился на четвертой строчке в Ла Лиге, «Малага» с 5 баллами замыкает турнирную таблицу.