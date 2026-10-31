«Бетис» на своем поле оказался сильнее «Малаги» в матче 11-го тура Ла Лиги — 2:1.
Марк Бартра вывел хозяев вперед на 38-й минуте. Пабло Форналс на 45+2-й минуте удвоил преимущество «Бетиса». На 68-й минуте Адриан Ниньо сократил отставание, но на большее гостей не хватило.
Результат матча
БетисСевилья2:1МалагаМалага
1:0 Марк Бартра 38' 2:0 Пабло Форнальс 45+2' 2:1 Adrian Nino 68'
Бетис: Альваро Вальес, Эктор Бельерин (Анхель Ортис 84'), Марк Бартра, Натан, Фран Гарсия, Родриго Рикельме (Даниель Себальос 62'), Пабло Форнальс (Нельсон Деосса 84'), Марк Рока, Иско (Антони 62'), Абде Эззальзули, Трой Пэрротт (Айтор Руйбаль 75')
Малага: Альфонсо Эрреро, Адам Азну, Фернандо Калеро, Эйнар Галилея, Карлос Пуга, Дани Лоренсо, Карлос Дотор (Йенс-Люс Каюсте 80'), Давид Ларрубия, Adrian Nino (Энеко Хаурехи 86'), Ramon Enriquez (Rafa Rodriguez 61'), Garrido
Жёлтые карточки: Нельсон Деосса 90+2' — Давид Ларрубия 20'
«Бетис» набрал 23 очка и закрепился на четвертой строчке в Ла Лиге, «Малага» с 5 баллами замыкает турнирную таблицу.