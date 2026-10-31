«Манчестер Юнайтед» продолжает поиск нового полузащитника, несмотря на летние трансферы. «Красные дьяволы» проявили интерес к Фермину Лопесу из «Барселоны» и Пабло Барриосу из мадридского «Атлетико». Об этом сообщает Metro со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

Фермин Лопес globallookpress.com

На данный момент переговоры между клубами отсутствуют. «Барселона» и «Атлетико» не планируют продавать футболистов. По этой причине манкунианцам придется искать другие варианты на рынке.

В текущем сезоне Лопес провел за «Барселону» 12 матчей во всех турнирах. Полузащитник забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. На счету Барриоса 10 матчей за «Атлетико», один забитый мяч и один ассист.