Главный тренер «Милана» Рубен Аморим поделился ожиданиями от предстоящего миланского дерби и рассказал о задачах команды.

Рубен Аморим globallookpress.com

«В "Милане" всегда нужно говорить о скудетто. Но после потери нескольких очков нам необходимо исправить ситуацию. "Киву — очень приятный человек. На мой взгляд, "Интер» может играть с закрытыми глазами. У «Интера» невероятное умение чувствовать ход матча. Даже если в концовке команда окажется в роли догоняющей, у нее хватит зрелости и уверенности, чтобы понимать: она способна выиграть любую встречу. Такая уверенность приходит после множества побед и завоеванных титулов. Это две команды, которые делят один стадион. Болельщики переживают соперничество так же, как в Португалии. В Англии к этому относятся иначе — здесь сильнее чувствуется страсть итальянского народа«», — сказал Аморим Джанлуке Ди Марцио.

Перед очным противостоянием «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, имея в активе 25 очков после девяти сыгранных туров. «Милан» набрал 18 баллов и располагается на пятой строчке в Серии А.