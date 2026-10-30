Новый стадион «Милана» и «Интера», который заменит «Сан-Сиро», получит название «Дженерали Стэдиум»(Generali Stadium).

«Дженерали Стэдиум» ФК «Милан»

Открытие арены запланировано на сезон-2031/32, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Права на название стадиона приобрела итальянская страховая компания Assicurazioni Generali. По данным Football Italia, соглашение рассчитано на 25 лет и принесёт двум клубам около 650 миллионов евро — примерно по 26 миллионов ежегодно.

При этом во время матчей еврокубков арена будет называться «Милано Стэдиум»(Milano Stadium), без упоминания спонсора.

Новый стадион рассчитан на 71,5 тысячи зрителей. Строительство планируется начать в 2028 году. Арена станет домашним стадионом обоих миланских клубов вместо «Сан-Сиро».