Великий аргентинец Лионель Месси может вернуться в аргентинский «Ньюэллз Олд Бойз» в зимнее трансферное окно, где начиналась его футбольная карьера.

Лионель Месси globallookpress.com

«Лионель Месси никогда не был так близок к переходу в "Ньюэллз". Это может произойти в январе 2027 года», — написал журналист Гонсало Кальвиджиони.

По данным источника, вариант с возвращением 39-летнего футболиста очень серьёзно, но при этом конкретных договорённостей между сторонами пока нет, а сам Месси возможный трансфер не комментировал.

В феврале 2026 года вице-президент «Ньюэллз» Хуан Мануэль Медина заявлял, что клуб работает над приглашением Месси на первую половину 2027 года. По его словам, представители команды уже обсуждали эту идею с окружением футболиста.

Месси выступал за молодёжные команды «Ньюэллз» до перехода в «Барселону» в 2000 году.

В сезоне-2026/27 нападающий провёл за «Интер Майами» 34 матча, забил 29 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.