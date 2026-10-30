В матче 10-го тура чемпионата Турции « Галатасарай » на выезде победил « Коньяспор » со счетом 4:0.
Открыл счет в игре Виктор Осимхен, удвоил преимущество гостей Юнус Акгюн, довел результат до разгромного Алексей Батраков, а установил окончательный счет на табло Рафаэль Леау.
Отметим, что Батраков также отметился ассистом в моменте со вторым голом.
Результат матча
КоньяспорКонья0:4ГалатасарайСтамбул
0:1 Виктор Осимхен 12' 0:2 Юнус Акгюн 28' 0:3 Aleksey Batrakov 49' 0:4 Рафаэл Леау 55' пен.
Коньяспор: Райян Бания, Чидози Авазим, Артур Масуаку, Марко Евтович, Мелих Ибрахимоглу (Энис Дестан 82'), Дениз Тюрюдж, Джексон Мулека (Мостафа Мохамед 46'), Жан-Люк Домпе (Эбрима Колли 71'), Bahadir Han Gungordu (Deniz Ertas 40'), Yhoan Andzouana, Toth Rajmund
Галатасарай: Угурджан Чакыр, Эрен Эврен Эльмалы, Уилфрид Синго, Давинсон Санчес (Эль-Шадай Битшиабу 69'), Юнус Акгюн (Renato Nhaga 61'), Габриэл Сара (Лерой Зане 61'), Лукас Торрейра (Лесли Угочукву 61'), Роланд Шаллаи, Виктор Осимхен (Дениз Гюль 61'), Рафаэл Леау, Aleksey Batrakov (Илкай Гюндоган 61')
Жёлтые карточки: Дениз Тюрюдж 46', Марко Евтович 90' — Габриэл Сара 31'
«Галатасарай» набрал 25 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице, «Коньяспор» (8) — 15-й.