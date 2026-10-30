В матче 10-го тура чемпионата Турции « Галатасарай » на выезде победил « Коньяспор » со счетом 4:0.

Открыл счет в игре Виктор Осимхен, удвоил преимущество гостей Юнус Акгюн, довел результат до разгромного Алексей Батраков, а установил окончательный счет на табло Рафаэль Леау.

Отметим, что Батраков также отметился ассистом в моменте со вторым голом.

Результат матча

Коньяспор Конья 0:4 Галатасарай Стамбул

0:1 Виктор Осимхен 12' 0:2 Юнус Акгюн 28' 0:3 Aleksey Batrakov 49' 0:4 Рафаэл Леау 55' пен.

Коньяспор: Райян Бания, Чидози Авазим, Артур Масуаку, Марко Евтович, Мелих Ибрахимоглу ( Энис Дестан 82' ), Дениз Тюрюдж, Джексон Мулека ( Мостафа Мохамед 46' ), Жан-Люк Домпе ( Эбрима Колли 71' ), Bahadir Han Gungordu ( Deniz Ertas 40' ), Yhoan Andzouana, Toth Rajmund

Галатасарай: Угурджан Чакыр, Эрен Эврен Эльмалы, Уилфрид Синго, Давинсон Санчес ( Эль-Шадай Битшиабу 69' ), Юнус Акгюн ( Renato Nhaga 61' ), Габриэл Сара ( Лерой Зане 61' ), Лукас Торрейра ( Лесли Угочукву 61' ), Роланд Шаллаи, Виктор Осимхен ( Дениз Гюль 61' ), Рафаэл Леау, Aleksey Batrakov ( Илкай Гюндоган 61' )

Жёлтые карточки: Дениз Тюрюдж 46', Марко Евтович 90' — Габриэл Сара 31'