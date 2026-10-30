Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на слухи о своем возможном увольнении. Российский специалист возглавляет «железнодорожников» с 2022 года.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Нет. Я никогда не реагировал на слухи. "Локомотив" — большой клуб. С 2022 года в разные отрезки времени появляются слухи, что тот или иной специалист может возглавить клуб, назывались даже конкретные кандидаты. Иногда нужно быть немного глухим и слепым», — приводит слова Галактионов Sport24.

Сейчас «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда набрала 11 очков в 12 сыгранных матчах. На счету москвичей две победы, пять ничейных результатов и пять поражений.