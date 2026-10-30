В отношениях между руководством «Барселоны» и полузащитником Френки де Йонгом возникла напряженность, сообщает Diario Sport.

Френки де Йонг globallookpress.com

Нидерландский хавбек недавно вернулся на поле после травмы, из-за которой пропустил начало сезона. Руководство каталонцев считает, что места в стартовом составе больше заслуживают Педри и Родри, а молодые воспитанники Гави и Марк Берналь должны получать регулярное игровое время в ротации.

Будущее нидерландца зависит от главного тренера «сине-гранатовых» Ханса-Дитера Флика и его готовности предоставлять футболисту практику. На данный момент неизвестно, готов ли де Йонг рассматривать варианты с переходом, однако его трансфер может принести клубу значительную финансовую выгоду.

В текущем сезоне чемпионата Испании де Йонг успел принять участие лишь в одном матче, выйдя на замену и проведя на поле 17 минут.