Владелец «Милана» Джерри Кардинале подтвердил информацию о переговорах. Стороны обсуждают возможную покупку контрольного пакета акций саудовского клуба «Аль-Наср».

Джерри Кардинале globallookpress.com

«Разговоры о возможности с "Аль-Насром" были, ко мне обратились, чтобы это изучить, но мы на предварительной стадии. Я много работаю на Ближнем Востоке: хотел бы встретиться с Роналду, потому что мне интересно понять, чем он может захотеть заняться, когда перестанет играть, и каким будет его дальнейшее участие в саудовском клубе. Я продолжу оценивать возможности мультиклубных проектов, учитывая, что у меня уже есть "Тулуза" и "Милан"», — цитирует Кардинале La Gazzetta dello Sport.

«Аль-Наср» сейчас идет на втором месте в турнирной таблице Саудовской Про-лиги. Команда набрала 28 очков после 11 проведенных матчей. На счету клуба девять побед, одна ничья и одно поражение.