Экс-главный тренер сборной Франции Дидье Дешам включён в шорт-лист «Ювентуса» на случай отставки Лучано Спаллетти.

Дидье Дешам globallookpress.com

Как пишет влиятельное издание Foot Mercato, после поражения от «Дженоа» (0:2) Спаллетти с высокой вероятностью может лишиться поста в ближайшие дни. Туринцы занимают лишь 8-е место в таблице Серии А после 9 туров.

Помимо Дешама, в числе кандидатов на замену называются Стефано Пиоли и Антонио Конте. При этом Конте, по всей видимости, не слишком заинтересован в этой работе и, вероятно, ожидает предложения от «Манчестер Юнайтед».

Дешам хорошо знаком с «Ювентусом» по игровой карьере: в составе «бьянконери» он выиграл Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Италии и завоевал ряд других трофеев со «старой синьорой».