Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике комплиментарно высказался об игре российского голкипера Матвея Сафонова, назвав его стиль современным.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Он отлично подходит под то, что нам нужно, и под требования современного футбола. Это важно для того, как мы обороняемся. Я очень доволен: он очень смелый. Мне очень нравится его манера игры, и он будет продолжать прогрессировать», — сказал Энрике RMC Sport.

28‑летний Сафонов является первым номером парижан. Всего он сыграл в Лиге 1 8 матчей и пропустил в них 9 мячей.