Нападающий «Сантоса» Неймар не сможет принять участие в трёх следующих встречах команды в чемпионате Бразилии. Об этом сообщает Globo.

Две игры 34-летний футболист пропустит из-за дисквалификации, вынесенной Дисциплинарной комиссией Высшего спортивного суда Бразилии (STJD) 28 октября. Ещё один матч форвард пропустит из-за перебора жёлтых карточек.

Поводом для разбирательства стал эпизод в игре 32-го тура против «Баии», завершившейся со счётом 1:1. В перерыве встречи Неймар вступил в спор с полузащитником соперника Родриго Нестором, прикрыв рот рукой. После этого инцидента нападающий получил прямую красную карточку.

Таким образом, Неймар не сыграет против «Палмейраса» 28 октября, «Брагантино» 2 ноября и «Куритибы» 18 ноября.