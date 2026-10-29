После 12 туров таблицу РПЛ возглавляет питерский «Зенит» с 27 очками.

На официальном сайте «Матч ТВ» появилась информациях о комментаторских назначениях на игры 13-го тура российской Премьер-лиги.

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