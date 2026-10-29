На официальном сайте «Матч ТВ» появилась информациях о комментаторских назначениях на игры 13-го тура российской Премьер-лиги.
31 октября
«Рубин» — «Факел» — Роман Титов, Александр Пшеничный (МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало эфира — 15:10 мск).
«Динамо» (Москва) — «Ахмат» — Роман Трушечкин, Александр Пойда (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 17:25);
«Родина» — «Краснодар» — Станислав Минин, Михаил Меламед («Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, 19:15).
1 ноября
«Оренбург» — ЦСКА — Михаил Моссаковский (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 12:55);
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов» — Тимур Журавель (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 15:10);
«Балтика» — «Акрон» — Константин Генич, Петр Денисов (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 17:25).
«Локомотив» — «Динамо» — Роман Нагучев и Сергей Дурасов («Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, 19:45).
2 ноября
«Крылья Советов» — «Зенит» — Александр Аксенов, Петр Коптев («Матч ТВ», 17:55).
После 12 туров таблицу РПЛ возглавляет питерский «Зенит» с 27 очками.