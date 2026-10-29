Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал поражение команды от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Вадим Евсеев globallookpress.com

«Мы в первом могли использовать свои моменты. Понятно, что у соперника было больше предпосылок, чтобы реализовать моменты. Но достойно в первом тайме играли. Отдельные отрезки, может быть, выпадали, но, опять же, мы этим составом не играли. Много было новых игроков.

А второй тайм… Тут просто произошли замены: как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Счёт был в пользу соперника. Игра была без середины поля, так можно сказать. Много было перехватов с нашей стороны, пространства. Когда пространство есть, понятно, что любая команда будет иметь преимущество в создании моментов», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

«Динамо» с 1 баллом замыкает квартет группы С после пяти туров и досрочно покинул турнир.