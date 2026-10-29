Бельгийский голкипер Тибо Куртуа близок к возвращению в состав мадридского «Реала» после того, как пропустил матч с «Барселоной» в минувшие выходные. Об этом сообщает AS.

Тибо Куртуа globallookpress.com

34-летний вратарь может принять участие во встрече 11-го тура чемпионата Испании против «Расинга». Куртуа не сыграл в «эль класико» из-за гриппа.

В отсутствие бельгийца место в воротах «сливочных» занял украинский голкипер Андрей Лунин. «Реал» успешно провёл выездной матч и одержал победу над «Барселоной» со счётом 2:1.

Следующий поединок мадридского клуба состоится в воскресенье, 1 ноября, когда команда встретится с «Расингом».