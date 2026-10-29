Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков «на карандаше» у пяти клубов из чемпионатов Англии и Франции, пишет турецкое издание Sabah.

Алексей Батраков globallookpress.com

По данным источника, за 21-летним россиянином следят «Ньюкасл», «Брайтон» и «Тоттенхэм», а также французский «Монако».

Отмечается, что интерес усилился на фоне успешных выступлений полузащитника в Лиге чемпионов: он забил в двух матчах подряд — с «Барселоной» (1:4) и «Лиллем» (4:2).

При этом европейские скауты обращают внимание не только на результативность, но и на игровые качества Батракова.

Хавбек перешёл в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в августе 2026 года. Его контракт со стамбульским клубом рассчитан до лета 2031 года.

21-летний Батраков провёл за «Галатасарай» 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.