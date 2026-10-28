Королевская испанская футбольная федерация решила перенести все 24 матча Кубка Испании. Организация выразила солидарность с пострадавшими в результате трагической железнодорожной аварии в Толедо. Об этом сообщает официальный сайт федерации.

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«В ближайшие дни RFEF предоставит информацию об обновлённом календаре турнира, а также о точных датах и ​​времени проведения перенесённых встреч.

Вся испанская футбольная семья едина в своей скорби по поводу этой трагедии и выражает готовность оказать содействие властям в помощи пострадавшим в результате этой ужасной катастрофы», — написано в заявлении.

В Толедо столкнулись два высокоскоростных поезда. По сообщениям СМИ, в катастрофе погибли не менее пятидесяти человек. Ещё более ста семидесяти девяти человек получили травмы.