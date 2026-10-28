Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что товарищеский матч между сборными России и Парагвая может состояться до июня 2027 года включительно.

Тренер сборной России Валерий Карпин globallookpress.com

По словам функционера, стороны продолжают переговоры о проведении встречи, которая изначально должна была пройти в Москве в марте 2024 года. Тогда игру отменили в связи с трагедией в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«С Парагваем мы сейчас договариваемся следующим образом: либо мы проведем матч до июньского окна включительно, либо отменяем его. Они, естественно, хотят сыграть матч в России», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».