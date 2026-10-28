Доходы ФИФА от чемпионата мира 2026 года превысили первоначальные ожидания организации.

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По данным издания The Times, организация привлекла около 5 млрд долларов от продажи билетов. Это более чем в 5 раз превышает показатель турнира 2022 года в Катаре, где выручка составила 929 млн долларов. При этом изначально Международная федерация футбола закладывала в бюджет 3,3 млрд долларов. Общая же сумма доходов от мирового первенства составила около 15 млрд долларов.

В 2026 году количество матчей на турнире выросло с 64 до 104. Значительный рост доходов связан с системой динамического ценообразования на билеты и комиссией в размере 30%. Эту долю ФИФА забирала с любой перепродажи на собственной платформе.

Источники отмечают особенности американского законодательства. Если бы ФИФА не использовала готовность болельщиков покупать билеты по высоким ценам, прибыль ушла бы спекулянтам и сторонним билетным платформам.

Представитель ФИФА не подтвердил информацию о 5 млрд долларов в ответе на запрос The Times. Однако в организации заявили о направлении доходов от турнира на финансовую поддержку 211 национальных ассоциаций.