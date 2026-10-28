Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини возглавил английский «Бёрнли». Клуб выступает во втором по значимости дивизионе Англии Чемпионшипе.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Фабио привнесёт в команду страсть, опыт и знания — именно то, что мы искали. Он проявил невероятную решимость и твёрдое желание работать в "Бёрнли". Нам нужны люди, которые искренне хотят быть здесь и помогать клубу развиваться. Фабио — яркий тому пример», — приводит слова спортивного директора Диего Лопеса официальный сайт клуба.

Швейцарский специалист работал с московским ЦСКА до конца прошлого сезона. Вместе с армейским клубом он стал обладателем Суперкубка России.

После 12 матчей Чемпионшипа «Бёрнли» набрал 8 очков. Команда находится на 22-й строчке в турнирной таблице.