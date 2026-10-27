Завершились две игры 1/16 финала Кубка Германии.
«Аугсбург» на выезде оказался сильнее «Гроссашпаха» со счетом 4:2.
Дублем в составе победителей отметился Родригу Рибейру (13', 21'), по разу отличились Арижон Ибрагимов (69') и Антон Каде (74'). У хозяев голы забивали Лука Молинари (22') и Волкан Челикташ (46').
Результат матча
Sonnenhof GrossaspachГермания. Кубок2:4АугсбургАугсбург
0:1 Родригу Рибейру 13' 0:2 Родригу Рибейру 21' 1:2 Volkan Celiktas 46' 1:3 Арийон Ибрахимович 69' 1:4 Anton Kade 74'
Sonnenhof Grossaspach: Антонис Айдонис, Тим Россман, Maximilian Reule, Elias Rahn (Leon Maier 85'), Arbnor Nuraj (Lukas Stoppel 80'), Luca Molinari, Marius Kunde, Volkan Celiktas, Loris Maier, Niklas Pollex (Nikos Zografakis 80'), Fabian Eisele (Christian Mistl 68')
Аугсбург: Финн Дамен, Робин Фелльхауэр, Соль Ён Ву (Anton Kade 65'), Крислен Матсима, Абдулай Джума Бах, Мерт Кёмюр (Арийон Ибрахимович 65'), Фабиан Ридер (Джеффри Гауэлеу 87'), Хан-Ноа Массенго, Янник Кайтель (Tim Schnitzer 87'), Родригу Рибейру (Михаэль Грегорич 74'), Hennes Behrens
Жёлтые карточки: Volkan Celiktas 62', Niklas Pollex 64' — Арийон Ибрахимович 72'
В параллельной встрече «РБ Лейпциг» на выезде оказался сильнее «Эссена» — 2:1.
На 9-й минуте форвард хозяев Лукас Брюмме открыл счет. На 45-й минуте «Лейпциг» остался вдесятером после удаления Никласа Зайвальда. На 78-й минуте Кристоф Баумгартнер сначала сравнял счет, а четыре минуты спустя оформил дубль и принес победу «быкам».
«Аугсбург» и «Лейпциг» узнают своих соперников позднее.