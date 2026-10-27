Завершились две игры 1/16 финала Кубка Германии.

«Аугсбург» на выезде оказался сильнее «Гроссашпаха» со счетом 4:2.

Дублем в составе победителей отметился Родригу Рибейру (13', 21'), по разу отличились Арижон Ибрагимов (69') и Антон Каде (74'). У хозяев голы забивали Лука Молинари (22') и Волкан Челикташ (46').

Результат матча

Sonnenhof Grossaspach Германия. Кубок 2:4 Аугсбург Аугсбург

0:1 Родригу Рибейру 13' 0:2 Родригу Рибейру 21' 1:2 Volkan Celiktas 46' 1:3 Арийон Ибрахимович 69' 1:4 Anton Kade 74'

Sonnenhof Grossaspach: Антонис Айдонис, Тим Россман, Maximilian Reule, Elias Rahn ( Leon Maier 85' ), Arbnor Nuraj ( Lukas Stoppel 80' ), Luca Molinari, Marius Kunde, Volkan Celiktas, Loris Maier, Niklas Pollex ( Nikos Zografakis 80' ), Fabian Eisele ( Christian Mistl 68' )

Аугсбург: Финн Дамен, Робин Фелльхауэр, Соль Ён Ву ( Anton Kade 65' ), Крислен Матсима, Абдулай Джума Бах, Мерт Кёмюр ( Арийон Ибрахимович 65' ), Фабиан Ридер ( Джеффри Гауэлеу 87' ), Хан-Ноа Массенго, Янник Кайтель ( Tim Schnitzer 87' ), Родригу Рибейру ( Михаэль Грегорич 74' ), Hennes Behrens

Жёлтые карточки: Volkan Celiktas 62', Niklas Pollex 64' — Арийон Ибрахимович 72'