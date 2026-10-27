Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев рассказал, что в случае выгодного для клуба предложения владелец «быков» Сергей Галицкий его отпустит.

Станислав Агкацев globallookpress.com

«Да, есть, конечно договоренность с клубом. Сергей Николаевич при личных разговорах очень часто мне говорит, что, конечно, он хочет, чтобы я как можно больше и дольше играл в "Краснодаре", но, если придёт предложение и я скажу, что хочу, он пойдёт навстречу и отпустит. Но, опять же, это должен быть клуб, который должен заинтересовать "Краснодар". Ну, и в плане, конечно, денег, чтоб было, чтоб "Краснодару" было выгодно», — сказал Агкацев в новом выпуске на YouTube-канале Nobel.

Сейчас Агкацеву 24 года. Он — воспитанник «Краснодара» и последние два сезона является основным голкипером клуба. По данным портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 12 млн евро.