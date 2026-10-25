Вратарь «Зенита» Богдан Москвичёв рассказал, как себя чувствует после дебюта в РПЛ в игре 12-го тура против махачкалинского «Динамо» (2:0).

Богдан Москвичёв globallookpress.com

«Особенный ли этот вечер? Наверное, да, в какой-то степени особенный. Хотя за полгода это уже четвёртый мой матч с махачкалинским "Динамо". Наверное, не стану его называть особенным при этих обстоятельствах. Но, конечно, в чемпионате очень рад сыграть первый матч за "Зенит". Будем надеяться, что дальше — больше!

Была видна тактика махачкалинской команды: они очень хорошо откатились низким блоком и выбегали в быстрые контратаки. Думаю, работы у моих ворот было немного, а всю работу, которая в итоге возникла, мы создали себе сами — это наши собственные ошибки и секундная дезориентированность.

Впереди ещё половина сезона, поэтому ничего не загадываем заранее, а просто двигаемся от матча к матчу», — цитирует Москвичёва сайт питерского клуба.

Сейчас вратарю 22 года и он является воспитанником «Зенита». Ранее он играл только в кубковых матчах за родной клуб.