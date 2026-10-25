Завершился матч 12-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком». Победу со счетом 2:0 одержали футболисты ЦСКА.
Полузащитник армейцев Кирилл Глебов открыл счет на первой минуте встречи. На 24-й минуте форвард Тамерлан Мусаев удвоил преимущество красно-синих. В оставшееся время матча зрители не увидели забитых мячей.
После 12 туров чемпионата России ЦСКА набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» с 23 очками располагается на пятой строчке.