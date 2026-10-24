Полузащитник «Фламенго» Жоржиньо, ранее выступавший в АПЛ за «Арсенал», сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщает Pilhado.

34-летнему итальянцу грозит дисквалификация сроком на два года. В ближайшее время футболист должен пройти повторное тестирование. Окончательное решение будет принято по его результатам.

Жоржиньо присоединился к «Фламенго» летом 2025 года. Контракт полузащитника с бразильским клубом рассчитан до июня 2028-го.

Ранее итальянец защищал цвета «Наполи», «Челси» и «Арсенала». В составе сборной Италии Жоржиньо стал чемпионом Европы в 2021 году.