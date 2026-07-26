Лондонский «Арсенал» изучает возможность приобретения вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, однако эта сделка потребует от английского клуба рекордных финансовых затрат, сообщает авторитетное издание The Times.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Переход 26-летнего бразильца в стан «канониров» рассматривается на фоне его затянувшихся разногласий с руководством испанского гранда по поводу нового трудового договора.

На сегодняшний день зарплатную ведомость лондонцев возглавляет нападающий Букайо Сака, чей годовой оклад составляет порядка 15,6 миллиона фунтов стерлингов (около 18,2 миллиона евро) до вычета налогов. В случае оформления трансфера Винисиуса боссам «Арсенала» придется существенно обновить этот рекорд, чтобы удовлетворить аппетиты звездного бразильского футболиста.

В Мадриде текущий чистый заработок вингера составляет около 14,9 миллиона евро после уплаты налогов. «Реал» готов увеличить эту сумму до 20 миллионов, однако сторона Винисиуса настаивает на окладе в размере 30 миллионов евро в год.