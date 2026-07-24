«Ливерпуль» проявляет интерес к возможному подписанию вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на правах свободного агента летом 2027 года. Об этом сообщает Actu Foot.

Винисиус
Винисиус globallookpress.com

По данным источника, на бразильского футболиста также могут претендовать «ПСЖ» и «Бавария». При этом сам Винисиус не скрывает желания остаться в составе «Реала», однако стороны пока не смогли достичь соглашения о продлении действующего контракта.

Винисиус защищает цвета мадридского клуба с 2018 года. В сезоне-2025/26 он провёл 53 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 22 забитых мяча и 14 голевых передач.