«Ливерпуль» проявляет интерес к возможному подписанию вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на правах свободного агента летом 2027 года. Об этом сообщает Actu Foot.

По данным источника, на бразильского футболиста также могут претендовать «ПСЖ» и «Бавария». При этом сам Винисиус не скрывает желания остаться в составе «Реала», однако стороны пока не смогли достичь соглашения о продлении действующего контракта.

Винисиус защищает цвета мадридского клуба с 2018 года. В сезоне-2025/26 он провёл 53 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 22 забитых мяча и 14 голевых передач.